Ученые пытаются объяснить феномен иммунитета в семьях, где есть заразившиеся коронавирусом

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12 июня 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Профилактика и гигиена. Фото: pixabay.com

Ученые выяснили, что довольно часто люди, проживающие совместно с заболевшим коронавирусом, не заражаются.

По словам замдиректора Чазовского кардиоцентра, профессора Наны Погосовой, для ученых пока это феномен, они не могут ответить на этот «очень сложный вопрос». Врачи предполагают, что свою роль может сыграть генетическая особенность белка ACE2, через который новый коронавирус проникает в клетки человека.

Тем не менее, ученые определенно заявляют, что есть три фактора, которые затрудняют выздоровление пациентов с новой коронавирусной инфекцией: это ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.