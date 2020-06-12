Диетолог рассказал, как за неделю избавиться от тяги к сладкому

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12 июня 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Expressen

сладости, pixabay.com

Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал о простых правилах, которые могут помочь избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю. Для этого первое время придется проявлять силу воли.

Фредерик Паулун заявил, что на несколько недель необходимо отказаться от всех продуктов, содержащих быстрые углеводы. Некоторым, вероятно, придется перестать есть даже свежие фрукты и ягоды. Уже через неделю будет легче отказаться от конфет и пирожных.

Чтобы процесс отказа от сладкого протекал проще, диетолог порекомендовал больше двигаться, избегать стресса, пить больше воды, высыпаться и употреблять пищу, которая богата белками. Через некоторое время тяга к сладостям станет меньше, а впоследствии и вовсе пропадет.