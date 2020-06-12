Врач предупредила об опасности холодных рук и ног

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12 июня 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: YouTube

насморк, pixabay.com

Доктор медицинских наук, профессор Светлана Трофимова заявила, о какой проблеме в организме могут предупреждать холодные руки и ноги. Оказалось, что данный фактор людям не следует игнорировать.

По словам Трофимовой, холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабления иммунитета.

Профессор в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" уточнила, что ухудшение кровообращения возникает перед развитием инфекционных заболеваний, так как происходит перераспределение тока крови – она начинает поступать к жизненно важным органам.

Светлана Трофимова добавила, что также сигналом о начале вирусных или бактериальных инфекций может быть конъюнктивит, сухость и покраснение глаз.