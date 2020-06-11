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Медики сообщили, чем опасна аномальная жара

, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Медики сообщили, чем опасна аномальная жара
фото:pixabey

Врач Игорь Юркин отмечает, что солнечная погода улучшает выработку гормонов, повышает иммунитет и настроение. Но людям с определенными заболеваниями следует быть аккуратными:страдающим ожирением, недугами сердечно-сосудистой системы, варикозным воспалением вен и тромбофлебитом, перенёсшим инфаркт миокарда. У таких  людей в жаркую погоду повышается отдача влаги организмом. 

"Здесь предрасположенность появляется к тромбам, к высоким цифрам давления, что приводит к гипотоническим кризам. Они могут привести, опять же, к инсульту или инфаркту головного мозга. Людям с ожирением и теми заболеваниями, которые я перечислил, нужно с 12 до 16 часов не выходить из дома, находиться в хорошо проветриваемом помещении. Идеально, если в квартире будет установлен кондиционер. Пить нужно не меньше двух литров в день в такие жаркие дни. Но пить не залпом", - отметил терапевт.

СЕ

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