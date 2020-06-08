Диетолог заявила, что желающим поддерживать форму не следует отказываться от хлеба

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8 июня 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

хлеб, pixabay.com

Врач-диетолог Ирина Лизун заявила, что людям, которые хотят поддерживать хорошую физическую форму, не следует полностью отказываться от хлеба – необходимо лишь знать, как правильно его выбирать.

Предпочтение желательно отдавать изделиям из цельнозерновой муки, а не из белой. Многие также боятся глютена, который содержится в злаках и во время выпечки хлеба выступает в роли склеивающего элемента. Как сообщила Ирина Лизун в беседе с Радио Sputnik, у некоторых людей действительно есть чувствительность к этому элементу, однако для остальных он абсолютно безвреден.

Диетолог убеждена, что в скором времени мода на безглютеновые диеты пройдет. Она также считает, что чем разнообразней рацион человека, чем больше в нем видов блюд и, в частности, выпечки, тем лучше для организма.