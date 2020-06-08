Онищенко рассказал, какой вред могут нанести человеку антисептики

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 июня 2020, 07:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

антисептики, pixabay.com

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, какой вред могут нанести антисептики, которыми в период пандемии многие люди пользуются практически ежедневно.

Онищенко отметил, что у всех на руках есть собственная микрофлора, выполняющая защитную функцию. По словам эксперта, в процессе использовании антисептиков погибают не только вирусы и бактерии, но и микрофлора. Из-за этого на руках может возникнуть не только сухость, но и аллергическая реакция.

Более того, следует учитывать, что бактерии способны адаптироваться к санитайзерам.