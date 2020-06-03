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Онищенко рассказал, когда в России могут возобновить работу кафе и рестораны

, 20:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Онищенко рассказал, когда в России могут возобновить работу кафе и рестораны
кафе на столике в кафе, pixabay.com

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, когда на территории страны могут снять введенные ранее из-за пандемии COVID-19 ограничения в работе ресторанов и кафе.

Онищенко в эфире телепередачи "Между тем" заявил, что если наладится погода и наступит поздняя весна, а впоследствии и лето, тогда в стране "быстренько откажутся" от ограничений в работе ресторанов и кафе.

Бывший санитарный врач РФ подчеркнул, что считает продолжение функционирования заведений общепита на российской территории необходимым. "Я за это обеими руками", – добавил Геннадий Онищенко.

ЕТ

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