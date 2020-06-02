Макрон: открытие кафе во Франции свидетельствует о возвращении «счастливых дней»

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2 июня 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

"Кафе де Флер" в Париже, Panoramic/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 2 июня, заявил, что открытие кафе и ресторанов в стране после долгого простоя из-за COVID-19 свидетельствует о "возвращении счастливых дней".

Сегодня по всей Франции в рамках ослабления ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса нового типа, впервые с 14 марта открылись кафе и рестораны, а также гостиницы.

Эммануэль Макрон не сомневается в том, что французы отправятся в вышеуказанные заведения, чтобы вновь обрести эту значительную часть духа страны, французской культуры и искусства жить.

Глава страны также добавил, что власти в это непростое время намерены поддерживать деятельность кафе, ресторанов и гостиниц.