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Роспотребнадзор изменил рекомендации для открытия кафе

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

Роспотребнадзор изменил рекомендации для открытия кафе
фото: кафе, pixabay.com

Роспотребнадзор обновил рекомендации для предприятий общественного питания в условиях коронавирусной пандемии. Теперь определенная площадь кафе или ресторана не является основным критерием для открытия.

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В первой версии документа говорилось что сначала будут открыты предприятия, площадь которых не превышает 50 квадратных метров при числе посетителей не более 10 человек. Теперь этого пункта в рекомендациях нет. 

Кроме того, за каждым столом будут сидеть по одному-два человека, а подавать блюда будут в одноразовой посуде или в многоразовой после ее дезинфекции. Расстояние между столами должно быть не менее одного метра.

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