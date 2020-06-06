Действительно ли диеты помогают дольше жить

Аргументы Недели → Здоровье 13+

6 июня 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Завтрак. Фото: pixabay.com

Американские исследователи из Института исследования старения Бака прокомментировали популярное мнение о том, что диеты способны продлить жизнь человека. Для этого ученым пришлось провести эксперимент.

Исследователи решили на плодовых мухах проверить, как ограничения в пище сказываются на продолжительности жизни. Оказалось, что этот принцип работает только в половине случаев.

Ученые предупредили, что некоторые люди, соблюдающие принципы ограничений в еде, и правда могут прожить дольше. Однако у других при том же режиме начнут раньше проявляться возрастные заболевания. Результат зависит от генетического фонда человека.