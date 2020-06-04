Акушер-гинеколог объяснила, как COVID-19 протекает у беременных и сказывается ли болезнь на ребенке

Аргументы Недели → Здоровье 13+

4 июня 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Младенец. Фото: pixabay.com

Акушер-гинеколог Лейла Адамян объяснила, с какими характерными особенностями протекает коронавирус у беременных женщин и высока ли опасность родить ребенка с COVID-19.

Врач заверила, что инфекция не передается младенцу от матери во время беременности. Коронавирус не оказывает влияние на развитие ребенка в утробе. COVID-19 не обнаружили также в плаценте или околоплодных водах, рассказала Адамян. Она отметила, что заразиться коронавирусом новорожденный может только после контакта с уже болеющими людьми.

«В принципе, беременным в какой-то степени повезло, в основном коронавирусная инфекция проходит не тяжело, они переносят ее неплохо... Осложнения были только у тех пациентов, у которых были сопутствующие, тяжелые экстрагенитальные заболевания», - заявила специалист.