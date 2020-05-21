Врач заявила, что риск заразиться коронавирусом в роддоме меньше, чем за его пределами

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21 мая 2020, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]

Младенец. Фото: pixabay.com

Врач Арина Чак рассказала о том, какие меры предпринимаются в роддомах, чтобы беременные женщины, младенцы и персонал не заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Если на этапе приемного отделения к нам поступает женщина с диагностированной коронавирусной инфекцией, она госпитализируется в мельцеровский боксы… которые имеют отдельный вход и выход, которые обслуживаются медперсоналом в минимальном количестве и в максимальной инфекционной защите», - рассказала врач.

Она добавила, что роды у таких пациенток принимает минимальное количество персонала, а ребенка в последствии изолируют от матери в целях безопасности, передаёт Мир24.