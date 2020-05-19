В Саратове родилась зараженная COVID-19 девочка

В Саратове больная коронавирусом COVID-19 женщина родила ребенка, у которого также диагностировали коронавирусную инфекцию. Глава Минздрава по региону Олег Костин рассказал, что мать и ребенок получают необходимую медпомощь.
«Несколько дней назад в городской клинической больнице №10 при сроке беременности 39 недель родила жительница Саратова с подтвержденной COVID-19… Ребенок имеет подтвержденную инфекцию бессимптомного течения», - сообщил Костин.
Он отметил, что младенца перевели в областную детскую инфекционную больницу. При этом рассматривается вопрос о возможности совместного пребывания матери и новорожденной.