В Саратове родилась зараженная COVID-19 девочка

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19 мая 2020, 22:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Младенец. Фото: pixabay.com

В Саратове больная коронавирусом COVID-19 женщина родила ребенка, у которого также диагностировали коронавирусную инфекцию. Глава Минздрава по региону Олег Костин рассказал, что мать и ребенок получают необходимую медпомощь.

«Несколько дней назад в городской клинической больнице №10 при сроке беременности 39 недель родила жительница Саратова с подтвержденной COVID-19… Ребенок имеет подтвержденную инфекцию бессимптомного течения», - сообщил Костин.

Он отметил, что младенца перевели в областную детскую инфекционную больницу. При этом рассматривается вопрос о возможности совместного пребывания матери и новорожденной.