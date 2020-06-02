Минздрав: кварцевые лампы эффективно уничтожают коронавирус

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 июня 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Минздрав, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Кварцевые лампы эффективно уничтожают коронавирус, их даже можно устанавливать дома, но только при использовании необходимо строго соблюдать основные правила безопасности, сообщили в Министерстве здравоохранения.

При использовании дома россиянам нужно беречь глаза, чтобы избежать ожогов, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на Минздрав. Отмечается также, что дезинфекцию воздуха целесообразно проводить в медучреждениях, а в домашних условиях основные меры профилактики инфекций - регулярное проветривание и влажная уборка.

Глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко выразил уверенность, что жизнь в стране сможет вернуться в привычное русло после того, как будет изобретена вакцина против COVID-19 или препарат для лечения коронавируса.