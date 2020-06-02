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Мурашко рассказал, когда россияне смогут вернуться к привычной жизни

, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мурашко рассказал, когда россияне смогут вернуться к привычной жизни
Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко выразил уверенность, что жизнь в стране сможет вернуться в привычное русло после того, как будет изобретена вакцина против COVID-19 или препарат для лечения коронавируса.

Министр отметил, что для возвращения к привычной жизни необходимо иметь возможность держать под контролем распространение заболевания. Для этого нужны специально разработанные лекарства.

«Наши взгляды направлены на поиск фармацевтического компонента для управления ситуацией. Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, мы однозначно вернемся в наше привычное русло», - сказал Мурашко.

АБ

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