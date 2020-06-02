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Российскую вакцину от COVID-19 протестируют на военных

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Российскую вакцину от COVID-19 протестируют на военных
Лаборатория. Фото: pixabay.com

Стало известно, что проводить клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса COVID-19 будут на российских военнослужащих. Для этого Минобороны уже отобрало 50 человек.

«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих», - заявили в ведомстве и добавили, что в числе добровольцев есть пять женщин. В Министерстве отметили, что все отобранные военные прошли обследование и в течение последнего месяца у них не было никаких заболеваний.

Отмечается, что добровольцы выбраны из разных подразделений по всей России. Первая группа приступит к испытаниям препарата с 3 июня.

АБ

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