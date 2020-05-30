Мурашко рассказал, когда в РФ начнутся клинические испытания вакцины от COVID-19

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30 мая 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press, Михаил Мурашко

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил о том, что вакцины должны быть безопасны для населения. Он отметил, что клинические испытания вакцины начнутся совсем скоро.

"Эти тестирования сегодня идут, и мы планируем приступить к клиническим испытаниям в ближайшие две недели", – сказано в заявлении Мурашко, сделанного им в ходе видеоконференции "Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19".

Мурашко также сообщил на встрече с волонтерами-медиками, что "количество добровольцев уже набрано для клиники, подготовлены" .

Гендиректор "Вектора" рассказал о новом виде разработанной вакцины против коронавируса.