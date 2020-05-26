Минздрав впервые сообщил количество погибших от коронавируса медиков

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26 мая 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

MOD Russia/via Globallookpress.com, медики

Директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава РФ Людмила Летникова сегодня на заседании официально подтвердила смерть 101 медика от заражения коронавирусом.

Как подчеркнула представитель Минздрава, данные по смертям медиков от COVID-19 представлены на прошлую пятницу, 22 мая. Минздравом ведется регистр умерших медработников. На этой неделе каждый регион должен его заполнить.

Это в три раза меньше числа медиков, внесенных в «Список памяти», который ведут сами врачи.

18 мая список проверила «Медиазона» (на тот момент в нем было 222 имени). Издание исключило из списка имена врачей, которые умерли не от коронавируса, тех, кто не работал медиком во время эпидемии, и тех, кто не работал в России. После сверки оставшегося списка с официальной информацией региональных минздравов и показаниями знакомых умерших, издание сообщило, что верифицировало 186 случаев смертей медиков от коронавируса.





