Минздрав утвердил порядок госпитализации больных коронавирусом взрослых и детей

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Министерство здравоохранения России утвердило порядок госпитализации пациентов, взрослых и детей, заболевших коронавирусной инфекцией. Госпитализировать будут заражённых в состоянии средней тяжести, в тяжёлом и крайне тяжёлом состояниях.

Согласно утвержденному порядку в стационар поместят пациентов средней степени тяжести, если температура тела человека в течение трех дней не опускается ниже 38,5 градусов.

Госпитализируют также всех пациентов с COVID-19, находящихся в группе риска (старше 65 лет, с хроническими заболеваниями).

Документ Минздрава опубликован на официальном портале правовой информации.

Детей госпитализируют при температуре 39 градусов при обращении или выше 38 градусов в течение пяти дней и более, дыхательной недостаточности, тахикардии, геморрагической сыпи, судорогах, тяжелом обезвоживании, онкологии, болезнями с нарушением свертываемости крови, заболеваниях легких, эндокринных болезнях.

Несовершеннолетних также могут госпитализировать при отсутствии возможности изолировать их от людей группы риска и условий лечения на дому.