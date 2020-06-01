Доктор Мясников объяснил, из-за чего могут выпадать волосы

Доктор Мясников рассказал, из-за чего может начаться внезапное выпадение волос. Таким образом он ответил на вопрос одной из телезрительниц, которая обратилась к врачу с подобной проблемой.
Женщина рассказала, что врачи диагностировали у нее сбои в эндокринной системе и прописали лекарства, после чего начали выпадать волосы. Доктор Мясников рекомендовал ей сдать анализы и проверить уровень железа в крови. Эксперт предположил, что проблема может быть именно в этом.
«Как правило, это недостаток ферритина — запасов железа — сопровождается таким сильным, как вы говорите, волосопадом», - заявил Мясников.