Доктор Мясников объяснил, из-за чего могут выпадать волосы

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1 июня 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия1

Парикмахерская. Фото: pixabay.com

Доктор Мясников рассказал, из-за чего может начаться внезапное выпадение волос. Таким образом он ответил на вопрос одной из телезрительниц, которая обратилась к врачу с подобной проблемой.

Женщина рассказала, что врачи диагностировали у нее сбои в эндокринной системе и прописали лекарства, после чего начали выпадать волосы. Доктор Мясников рекомендовал ей сдать анализы и проверить уровень железа в крови. Эксперт предположил, что проблема может быть именно в этом.

«Как правило, это недостаток ферритина — запасов железа — сопровождается таким сильным, как вы говорите, волосопадом», - заявил Мясников.