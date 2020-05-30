Мясников: Прогулки по графику в Москве - необходимое решение в текущей ситуации

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30 мая 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Прогулки по графику в Москве, globallookpress.com, © Konstantin Kokoshkin

Прогулки по графику в Москве - необходимое решение в текущей ситуации, иначе последует новая вспышка заболеваемости. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Несомненно, соблюдать эти правила следует. При том что нам всем это надоело и хочется на волю, любой разумный человек должен понимать: после такого большого периода так просто взять и всех выпустить - это невозможно, и ни в одной стране этого не сделали. За этим, конечно, сразу будут следовать вспышка и продление ограничительных мер. Любой карантин подразумевает постепенный выход, просто по определению. Если кто-то думает, что у нас будет не так, - это наивно. Если раздражают прогулки по расписанию - тогда хочу сказать: предложите другой, более разумный способ. Только так, чтобы люди не вышли массово на улицу и не страдали потом из дома», - сказал Александр Мясников.

Он напомнил о необходимости носить маски и перчатки в период распространения заболевания.

«Перчатки - средство для того, чтобы сохранить вашу кожу рук от частого употребления антисептиков. При этом перчатки нужно постоянно менять или мыть, либо они должны быть одноразовыми - только тогда они имеют смысл. Если не менять - это источник заразы, любой заразы, не только коронавируса. Все, что вы трогаете в течение дня, держите на ваших перчатках. Можно в магазине потрогать картошку, огурец, помидор, а потом кто-то его возьмет. Это самая негигиеничная вещь, которая только может быть. Поэтому, перчатки - да, при условии, если их постоянно менять или мыть», - сказал Александр Мясников.

Если человек заражен, маска помогает уберечь от вируса окружающих, напомнил доктор.