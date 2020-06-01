Вирусолог назвал самые эффективные типы перчаток для защиты от коронавируса

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал о наиболее эффективных для защиты от COVID-10 типах перчаток.
Профессор в беседе с журналистами радиостанции "Говорит Москва" сообщил, что для защиты от коронавируса нового типа можно использовать кожаные, резиновые и матерчатые строительные перчатки, однако лучше использовать первые два вида, поскольку они непроницаемые и плотные.
Александр Бутенко подчеркнул, что после посещения общественных мест перчатки следует дезинфицировать, а выбрасывать их необязательно. Резиновые перчатки допускается прокипятить, а изделия из других материалов – тщательно обработать антисептиками. После этого их можно использовать повторно.