Вирусолог назвал самые эффективные типы перчаток для защиты от коронавируса

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1 июня 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

медицинские перчатки, pixabay.com

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал о наиболее эффективных для защиты от COVID-10 типах перчаток.

Профессор в беседе с журналистами радиостанции "Говорит Москва" сообщил, что для защиты от коронавируса нового типа можно использовать кожаные, резиновые и матерчатые строительные перчатки, однако лучше использовать первые два вида, поскольку они непроницаемые и плотные.

Александр Бутенко подчеркнул, что после посещения общественных мест перчатки следует дезинфицировать, а выбрасывать их необязательно. Резиновые перчатки допускается прокипятить, а изделия из других материалов – тщательно обработать антисептиками. После этого их можно использовать повторно.