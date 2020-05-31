Назван перекус, помогающий улучшить работу сердца

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31 мая 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Ромашки. Фото: pixabay.com

Британские врачи определили, какой ежедневный перекус помогает улучшить работу сердца и предотвратить развитие некоторых патологий сердечно-сосудистой системы.

Специалисты выяснили, что миндаль позволяет улучшить функционирование кровеносных сосудов, снижает уровень жира и «плохого» холестерина. Помимо этого, любители миндаля меньше употребляют в пищу соли, трансжиров и углеводов. Если заменить 20% привычной вредной еды миндалем, то можно снизить риск сердечных болезней на 32%, отметили ученые.

Объясняется, что антиоксиданты, которые содержатся в орехе, помогают избежать притока крови к миокарду, что провоцирует ишемическую болезнь сердца.