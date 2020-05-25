Названы пять требующих срочного обращения к врачам симптомов сердечного приступа

Названы признаки сердечного приступа, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь. По данному вопросу в разговоре с представителями СМИ высказался доктор медицинских наук, врач-кардиолог Ульф Ландмессер.
Как пишет Focus, специалист перечислил следующие сигналы организма:
1. сдавленность в груди;
2. болевые ощущения, распространяющиеся на шею и левую руку;
3. сильная боль в области живота;
4. одышка;
5. тревожность.
Ранее сегодня сообщалось, что российский кардиохирург Лео Бокерия рассказал, к какому сроку, по его мнению, в стране удастся прекратить распространение смертельно опасного коронавируса COVID-19.