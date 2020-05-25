Названы пять требующих срочного обращения к врачам симптомов сердечного приступа

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25 мая 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Названы признаки сердечного приступа, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь. По данному вопросу в разговоре с представителями СМИ высказался доктор медицинских наук, врач-кардиолог Ульф Ландмессер.

Как пишет Focus, специалист перечислил следующие сигналы организма:

1. сдавленность в груди;

2. болевые ощущения, распространяющиеся на шею и левую руку;

3. сильная боль в области живота;

4. одышка;

5. тревожность.

Ранее сегодня сообщалось, что российский кардиохирург Лео Бокерия рассказал, к какому сроку, по его мнению, в стране удастся прекратить распространение смертельно опасного коронавируса COVID-19.