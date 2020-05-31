Нарколог объяснил, какой фактор влияет на способность человека бросить курить

Аргументы Недели → Здоровье 13+

31 мая 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

pixabay.com, нет курению

Человек должен вначале изменить образ мышления и поведения, поведенческие стереотипы для того, чтобы перестать курить, считает директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

Основной фактор - социально-психологический. Как рассказал Зыков, важно понять, как манера курения связана с мышлением и поведением курильщика. То есть, срабатывают ли распространённые стереотипы «закурить в компании» или «закурить после еды» на желание взять сигарету вновь. Нужно понять себя и меняться. Нужны стимулы, внутреннее желание. Если этого нет, то даже выражая внешне желание покончить с этой вредной привычкой, человек всегда найдет себе отговорки.

Психиатр-нарколог Алексей Смышляев уверен, что коронавирус может отучить часть россиян от курения.