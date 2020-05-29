Коронавирус может отучить россиян от курения

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29 мая 2020, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]

Сигареты. Фото: pixabay.com

Психиатр-нарколог Алексей Смышляев уверен, что коронавирус может отучить часть россиян от курения. Врач рассказал о последствиях COVID-19 для курильщиков.

Врач подчеркнул, что вредная привычка повышает риски осложнений в случае заражения коронавирусом, а во время болезни курение и вовсе невозможно. У заболевших коронавирусом или пневмонией желание покурить пропадает автоматически. При этом Смышляев обратил внимание, что у многих курильщиков зависимость есть не только на физиологическом, но и на психическом уровне, а потому после выздоровления они могут вернуться к пагубному пристрастию, передаёт Радио Sputnik.

«Компенсаторно организм выбирает для выживания какой-то способ. В данном случае отказ от курения может быть для людей компенсаторным способом выживания... Мое предположение, что будет снижено количество курильщиков, но не кардинально», - считает эксперт.