Врач Мясников перечислил все способы передачи коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

30 мая 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников, vk.com/drmyasnikov

Телеведущий и главврач московской городской клинической больницы № 71 имени Жадкевича, Александр Мясников рассказал о всех способах и путях заражения коронавирусом на основе имеющихся научных данных.

"Пути передачи нового коронавируса и степень их вероятности: воздушно-капельный – доказан; через слизистые глаза и рта – весьма вероятен; через загрязненные поверхности (ручки тележек, пакеты, посылки, овощи и прочее) – маловероятно; через воду – нет", – написал Мясников в своем телеграм-канале.

От домашних животных заразиться коронавирусом невозможно. При родах вирус не может перейти от матери к ребенку. Также коронавирус не передается через кожу рук заразившегося.

Доктор Мясников о способе избежать новой вспышки COVID: "Основная мера предосторожности — соблюдение социальной дистанции".