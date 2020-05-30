Доктор Мясников о способе избежать новой вспышки COVID: «Основная мера предосторожности — соблюдение социальной дистанции»

Аргументы Недели → Общество 13+

30 мая 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

парк, фото: pexels.com

Александр Мясников, врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией назвал единственным способом предотвратить новую вспышку COVID-19 сохранение социальной дистанции между людьми.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, разрешающий с 1 июня гулять в парках и скверах, которые откроются с будущего понедельника. Но на прогулках необходимо носить маску и уходить от дома не далее, чем на 2 км. В некоторых регионах прогулки уже разрешены.

Доктор Мясников отметил, комментируя прогулки в столице по расписанию, что если все люди выйдут на улицу разом, то это ничем хорошим не закончится. «Основная мера предосторожности — соблюдение социальной дистанции, не будем соблюдать — никакие маски не помогут! Если сразу выйдут все — о какой социальной дистанции может идти речь?», — написал теледоктор в соцсети.

По мнению доктора Мясникова, массовый выход граждан в общественные места спровоцирует новую вспышку заболевания и продление карантина. «Никто этого не хочет. Мы должны постепенно вернуться в нормальную жизнь и научиться сосуществовать с новым коронавирусом, повторные волны которого весьма вероятны», — пояснил он.

Оперштаб огласил статистику российских регионов по коронавирусу на 30 мая