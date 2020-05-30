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Оперштаб огласил статистику российских регионов по коронавирусу на 30 мая

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Оперштаб огласил статистику российских регионов по коронавирусу на 30 мая
pexels.com

Статистика заражений коронавирусом в России представлена оперштабом на утро 30 мая. Всего за последние сутки выявлено 8952 новых случая заражения в 83 регионах. Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 выявили в Москве - 2367 человек, Московской области -735 и Санкт-Петербурге - 365.

В Нижегородской области - новых 289 зараженных, в Свердловской области - 261.  В Дагестане, куда на помощь вылетели врачи из Москвы, новых заболевших выявлено 126.  В Ростовской области и Красноярским крае по 152 и 136 соответственно.
Более сотни в Тульской области - 107, Волгоградской области - 154, Новосибирской - 109, Архангельской - 158. Менее 100 - в Калужской области - 90, Краснодарском крае - 82, Рязанской области - 74.

Нет сегодня новых зараженных  в Севастополе.

За все время пандемии выздоровели 167 469 человек, умерли - 4 555 пациентов.

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