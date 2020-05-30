В России за сутки коронавирус выявили у более 8,9 тысяч человек

Аргументы Недели → Общество 13+

30 мая 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: медик, globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России достигло 396 575 человек. Об этом стало известно в субботу, 30 мая.

Профессор РАН объяснил, чего нельзя делать при лечении коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни», - уточнили в ведомстве.

Наибольшее число зараженных COVID-19 выявлено в Москве - 2 367, Московской области – 735, Санкт-Петербурге – 365, Нижегородской области – 289 и Свердловской области – 261.

При этом за все время пандемии выздоровели 167 469 (+8 212) человек, умерли - 4 555 (+181).