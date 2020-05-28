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Ученые озвучили список способных спасти от рака и помочь дожить до старости привычек

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ученые озвучили список способных спасти от рака и помочь дожить до старости привычек
Медики обсуждают диагноз пациента, imagefruit / globallookpress.com

Международный коллектив ученых назвал привычки, которые способны защитить человека от онкологических недугов и других тяжелых заболеваний и помочь дожить до старости. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Как информирует РИА Новости, специалисты по итогам своих исследований пришли к выводу о благотворности привычки вести активный образ жизни и следить за весом. Также положительно на здоровье сказывается отказ от курения и воздержание от злоупотребления спиртными напитками, отметили ученые.

Ранее в четверг сообщалось, что российский академик Виталий Зверев заявил об опасности продолжительного ношения медицинской маски.

ДЦ

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