Академик заявил об опасности для здоровья длительного ношения медицинской маски

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28 мая 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Жители Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Длительное ношение медицинской маски является опасным для здоровья человека. Соответствующую точку зрения высказал Виталий Зверев, академик РАН.

Как пишет «Московский комсомолец», ученый выступил против ношения маски на улице. Ее, по словам Зверева, необходимо надевать только в местах скопления людей. Уже через два часа маска превращается в разносчика множества болезней, предупредил академик.

Кроме того, Виталий Зверев заявил о бесполезности ношения перчаток, так как коронавирус COVID-19 не живет длительное время на поверхности.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете появился материал, в котором перечислены распространенные привычки, способные спровоцировать рак.