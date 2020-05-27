Названы четыре грозящие возникновением раковой опухоли распространенные привычки

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27 мая 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: informing.ru

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Названы распространенные привычки, которые могут привести к возникновению злокачественной опухоли в организме человека. Соответствующий материал появился некоторое время назад в интернете.

В списке вредных пристрастий, опубликованном на сайте informing.ru, в частности, фигурируют:

1. курение;

2. привычка принимать солнечные ванны - ультрафиолетовые лучи способны разрушать кожный покров и провоцировать рак;

3. любовь к переработанному мясу – по канцерогенным свойствам колбасу, сосиски, ветчину и бекон можно сравнить с табаком;

4. употребление спиртных напитков.

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