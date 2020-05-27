Названы четыре грозящие возникновением раковой опухоли распространенные привычки

Названы распространенные привычки, которые могут привести к возникновению злокачественной опухоли в организме человека. Соответствующий материал появился некоторое время назад в интернете.
В списке вредных пристрастий, опубликованном на сайте informing.ru, в частности, фигурируют:
1. курение;
2. привычка принимать солнечные ванны - ультрафиолетовые лучи способны разрушать кожный покров и провоцировать рак;
3. любовь к переработанному мясу – по канцерогенным свойствам колбасу, сосиски, ветчину и бекон можно сравнить с табаком;
4. употребление спиртных напитков.
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