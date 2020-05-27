Комаровский выложил видео со «срочным разоблачением» фейка о природе COVID-19

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27 мая 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Жительница Киева, Ovsyannikova Yulia / globallookpress.com

Украинский врач и телевизионный ведущий Евгений Комаровский выложил видео «Срочное разоблачение очередного коронавирусного фейка». Данный ролик доступен для просмотра на YouTube-канале медицинского специалиста.

Комаровский опроверг распространяющее в интернете утверждение, согласно которому COVID-19 якобы имеет не вирусную, а бактериальную природу. По мнению врача, публикация подобных фейков выгодна продавцам лекарственных препаратов, которые наживаются на доверчивых людях.

Ранее сегодня сообщалось, что в Роспотребнадзоре назвали категорию пациентов, которые тяжелее других переносят коронавирусную инфекцию.