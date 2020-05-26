Мясников рассказал, что бывает при неправильной работе щитовидной железы

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26 мая 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников. Фото: соцсети

Доктор Мясников перечислил симптомы, которые указывают на проблемы в работе щитовидной железы. Врач отметил, этот что гормон очень важен для нормальной жизнедеятельности организма.

Мясников объяснил, что при нехватке гормона, выделяемого щитовидной железой, человек выглядит худым, часто раздражается и кричит на близких, а иногда и кидается стульями. «Когда нам не хватает гормонов, мы вялые, апатичные, нам холодно, выпадают волосы», - рассказал доктор. Он подчеркнул, что в случае нарушения работы щитовидки у людей возникает аритмия, а у пожилых даже могут появиться проблемы с памятью. Также тревожными симптомами могут оказаться проблемы с кожей, волосами, неврозы и повышенный холестерин.