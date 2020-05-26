Какой овощ может снизить сахар в крови

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26 мая 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Огурец. Фото: pixabay.com

Натуротерапевт Татьяна Киселева рассказала, что помочь восстановить обмен веществ и снизить уровень сахара в крови можно, если ежедневно употреблять в пищу сахароснижающие продукты.

Одним из таких чудо-овощей специалист назвала огурец. Она объяснила, что в нем содержится много пектина, который помогает организму выводить лишнюю глюкозу и токсины. Киселева добавила, что для большего эффекта огурцы можно сочетать с кинзой, укропом, редисом, а также с салатными листьями. Не лишними в рационе окажутся имбирь, гвоздика, корица, мускатный орех и кардамон.

Ранее диетолог рассказала, как похудеть, чтобы лишние килограммы в последствии не вернулись.