Диетолог рассказала о бессолевых диетах

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25 мая 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Соль. Фото: pixabay.com

Сейчас большую популярность набирают бессолевые диеты. Считается, что отказ от соли поможет быстрее сбросить вес. Диетолог Елена Соломатина рассказала, стоит ли лишать себя популярнейшей приправы во имя стройного тела.

Соломатина отметила, что в небольших количествах соль необходима организму для нормальной работы нервно-мышечной передачи и образования желудочного сока. Рекомендуется в день употреблять по 3-5 граммов соли, однако все индивидуально, передает Радио Sputnik. При этом переизбыток соли нарушает метаболизм, а похудение за счет исключение приправы из рациона лает кратковременный эффект.

«Соль задерживает жидкость, и если мы не будем досаливать продукты, у нас будут уходить отеки. У многих уходит не жировая ткань, а излишки воды в организме. Объемы станут меньше, на весы станет вставать приятнее. Но когда мы возобновим потребление соли, все быстро вернется», - предупредила диетолог.