Диетолог назвала полезные свойства соли

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24 мая 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: соль, pixabay.com

Врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала мнение специалистов о том, что отказ от соли способствуют похудению. По ее словам, вред данного вещества не совсем оправдан, потому что без него организм не сможет полноценно функционировать.

Елена Соломатина отметила, что хлорид натрия необходим для образования желудочного сока и нервно-мышечной передачи. Она добавила, что в сутки можно съедать от 3-5 г соли, к примеру кусочек красной рыбы или соленый огурец.

«Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом. Бывает, что хочется досолить пищу, когда мы испытываем обезвоживание, состояние усталости, упадка сил, при низком давлении. Соль задерживает воду, соответственно повышает давление, и для многих это является спасительным вариантом», - пояснила она радио Sputnik.

Однако Соломатина напомнила и о вредном воздействии соли. Она призвала не злоупотреблять этим продуктом, т.к. вкусовые рецепторы начнут привыкать и не смогут отличить настоящий вкус блюда от недосоленного. Диетолог подчеркнула, что переизбыток соли приводит к замедлению метаболизма.

«Соль задерживает жидкость, и если мы не будем досаливать продукты, у нас будут уходить отеки. У многих уходит не жировая ткань, а излишки воды в организме … Но когда мы возобновим потребление соли, все быстро вернется … Важно определить свою норму соли в сутки», - заключила она.

Ранее врач-диетолог дала рекомендации по поддержанию иммунитета.