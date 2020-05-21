Терапевт рассказала об опасности дезодорантов

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21 мая 2020, 21:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News.ru

Таблица Менделеева. Фото: pixabay.com

Терапевт Людмила Лапа рассказала, что дезодоранты могут быть опасны для здоровья. Дело в том, что в их состав входит свинец, который является отличным антисептиком, но при этом очень токсичен.

Специалист объяснила, что тяжелые металлы, которые входят в состав дезодорантов, могут накапливаться в организме и вызывать отравление и лимфаденит. Она отметила, что помимо свинца в составе можно найти цианид и титан.

«Я бы рекомендовала россиянам использовать пасты от пота. Составы у них лучше, чем у дезодорантов и антиперспирантов — туда обычно входят мел и окись цинка. Цинк, в свою очередь, достаточно безопасный препарат», - посоветовала врач.