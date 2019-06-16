Дерматолог рассказала, чем дезодорант отличается от антиперспиранта

С наступлением летнего сезона заботиться о гигиене кожных покровов становится все сложнее. Врач высшей категории, терапевт и дерматолог Лариса Алексеева рассказала, как быстрее избавиться от пота и неприятного запаха.

"Дезодорант лишь на 4–5 часов блокирует жизнедеятельность бактерий пота, которая и приводит к неприятному запаху. Потоотделение, в свою очередь, продолжается. Зато наносить его можно на любую поверхность. Ведь гипергидроз (повышенная потливость) бывает не только локализованным в области подмышек, а распространенным, когда потеют ладони и другие места", - пояснила врач. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".

Также эксперт отметила, что "если наносить средство на влажную поверхность и густой волосяной покров, то, естественно, ни о каком подавлении неприятного запаха не может быть и речи".