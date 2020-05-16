Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом развития рака

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16 мая 2020, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]

врач, pixabay.com

Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал об одном из распространенных признаков развития онкологических заболеваний, на который человеку необходимо обратить внимание.

Согласно последней информации, речь идет о потере веса. Дело в том, что злокачественная опухоль забирает из организма много белка, вследствие чего пациентам иногда назначают особое белковое питание.

Андрей Каприн также подчеркнул, что есть люди, которые много постятся и точно не переедают. "Там тоже бывают онкологические заболевания", – заметил специалист. Врач также призвал крайне осторожно относиться к практике лечебного голодания, поскольку она может серьезно навредить здоровью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Каприн (@andrey.kaprin) 14 Май 2020 в 9:38 PDT