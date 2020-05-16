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Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом развития рака

, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]

Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом развития рака
врач, pixabay.com

Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал об одном из распространенных признаков развития онкологических заболеваний, на который человеку необходимо обратить внимание.

Согласно последней информации, речь идет о потере веса. Дело в том, что злокачественная опухоль забирает из организма много белка, вследствие чего пациентам иногда назначают особое белковое питание.

Андрей Каприн также подчеркнул, что есть люди, которые много постятся и точно не переедают. "Там тоже бывают онкологические заболевания", – заметил специалист. Врач также призвал крайне осторожно относиться к практике лечебного голодания, поскольку она может серьезно навредить здоровью.

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Публикация от Андрей Каприн (@andrey.kaprin)

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