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Медики обнаружили у тяжело болеющих коронавирусом изменения в кишечнике от кист до инфаркта

, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eurekalert.org

Медики обнаружили у тяжело болеющих коронавирусом изменения в кишечнике от кист до инфаркта
врач, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В США врачи изучают последствия заражения коронавирусной инфекций, которых, как предполагают ученые, может быть много. Американские врачи обследовали 414 пациентов с COVID, которые поступали на лечение с 27 марта по 10 апреля. Средний возраст больных составил 57 лет.

Медики при исследовании брюшной полости обнаружили аномальные изменения кишечника у почти трети заболевших. Больше всего аномалий в работе кишечника выявлено у тяжелых больных, которые находились в лежачем состоянии в отделении интенсивной терапии.

Специалист по визуализации брюшной полости в отделении радиологии в Массачусетской больнице общего профиля доктор медицинских наук Раджеш Баяна рассказал, какие обнаружены отклонения: у части пациентов с COVID-19 внезапно развивался пневматоз - патологическое состояние системы пищеварения, при котором в толще стенки образуются кисты, заполненные воздухом или газами; у четверых пациентов - необычное  обесцвечивание кишечника, еще у трех больных - даже инфаркт кишечника.

Врачи намерены продолжать изучать причины изменений в кишечниках пациентов с коронавирусом.

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