Комаровский объяснил, помогают ли витамины в профилактике коронавируса

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12 мая 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Доктор Комаровский объяснил, есть ли смысл в приеме витаминных комплексов в период пандемии коронавируса и помогают ли добавки в профилактике COVID-19.

Комаровский заявил: надеяться на то, что витамины окажут необходимый профилактический эффект, бесполезно. «Для профилактики инфекционных болезней не принимают витамины, это бесполезно. Их следует пить при доказанном авитаминозе — если у вас не хватает какого-то витамина, почему-то он не усваивается, или если вы не можете пить, есть, глотать», - отметил врач.

Он добавил, что витамины могут пойти на пользу тем людям, которые за время самоизоляции перешли на неправильное питание и в результате этого недополучают полезных веществ из пищи.