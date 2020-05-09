Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Доктор Комаровский объяснил, чем вирусная пневмония отличается от воспаления легких

, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Комаровский объяснил, чем вирусная пневмония отличается от воспаления легких
Фото: pixabay.com

Доктор Комаровский объяснил, что такое вирусная пневмония и как помочь организму быстрее справиться с этим недугом. Врач подчеркнул, что вирусная пневмония отличается от воспаления легких, которое может стать осложнением после ОРВИ.

«Осложнение при ОРВИ — это когда во время простуды в легких накапливается слизь и ухудшается вентиляция, в итоге в этом месте плодятся бактерии. Такое осложнение лечат антибиотиками. Вирусная пневмония — это когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в легких», - рассказал доктор Комаровский.

Он добавил, что у зараженных коронавирусом вирусная пневмония – это проявление болезни. Медик рекомендовал не заниматься самолечением, но отметил, что сильный иммунитет может ускорить процесс выздоровления. Комаровский рекомендовал чаще пить теплые напитки, проветривать помещение и не мерзнуть.

АБ

Общество

Жители Дагестана обратились к Путину: «Люди ищут лекарства, которых нет. Продают все, что у них есть»

Жители Дагестана обратились к Путину: «Люди ищут лекарства, которых нет. Продают все, что у них есть»

Адвокат из Махачкалы Аида Касимова обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказала «об устрашающей статистике по числу смертности» зараженных коронавирусной инфекцией в республике Дагестан.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью