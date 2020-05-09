Доктор Комаровский объяснил, чем вирусная пневмония отличается от воспаления легких

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9 мая 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Доктор Комаровский объяснил, что такое вирусная пневмония и как помочь организму быстрее справиться с этим недугом. Врач подчеркнул, что вирусная пневмония отличается от воспаления легких, которое может стать осложнением после ОРВИ.

«Осложнение при ОРВИ — это когда во время простуды в легких накапливается слизь и ухудшается вентиляция, в итоге в этом месте плодятся бактерии. Такое осложнение лечат антибиотиками. Вирусная пневмония — это когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в легких», - рассказал доктор Комаровский.

Он добавил, что у зараженных коронавирусом вирусная пневмония – это проявление болезни. Медик рекомендовал не заниматься самолечением, но отметил, что сильный иммунитет может ускорить процесс выздоровления. Комаровский рекомендовал чаще пить теплые напитки, проветривать помещение и не мерзнуть.