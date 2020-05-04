Доктор Комаровский рассказал об опасном методе профилактики коронавируса

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4 мая 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Доктор Комаровский рассказал, как нельзя лечить коронавирусную инфекцию. Он отметил, что многие россияне в стремлении защититься от COVID-19 совершают одну и ту же ошибку.

Комаровский предупредил, что ни в коем случае нельзя принимать антибиотики для профилактики коронавируса или любых других инфекционных болезней. Он объяснил, что такое самолечение грозит риском бактериальных осложнений.

«Утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях — один из самых больших мифов нашей медицины», - сказал специалист.

Ранее доктор Комаровский научил, как правильно надевать защитную медицинскую маску.