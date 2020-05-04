Доктор Комаровский подробно рассказал, как правильно надевать защитную маску

Аргументы Недели → Здоровье 13+

4 мая 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Доктор Комаровский рассказал, как правильно надевать медицинскую маску, чтобы она защищала от коронавирусной инфекции. Врач в соцсети написал подробную инструкцию.

Эксперт напомнил, что перед тем, как прикасаться к маске, нужно хорошо вымыть руки с мылом, а затем обработать их дезинфицирующим средством. После этого маску следует расправить и зажать на переносице.

Далее защитную маску нужно расправить так, чтобы между ней и лицом не оставалось щелей. После того, как маска надета, нужно еще раз тщательно вымыть руки с мылом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о предстоящим введении в Подмосковье «масочного режима».