Назван симптом, при котором больному COVID-19 необходима госпитализация

Аргументы Недели → Здоровье 13+

10 мая 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Елена Малышева назвала симптом, при наличии которого больному коронавирусом необходима госпитализация. Ее слова подтвердил главный рентгенолог столицы Сергей Морозов.

«Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно… Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации», - заявила Малышева.

Морозов отметил, что одышка указывает на снижение дыхательной функции. Рентгенолог добавил, что порядка четверти заболевших коронавирусом получают серьезные поражения легких.

Ранее ученые назвали ранний симптом, который определяет тяжесть течения заболевания коронавирусом.