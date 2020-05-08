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Ученые назвали ранний симптом, который определяет тяжесть течения заболевания коронавирусом

, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые назвали ранний симптом, который определяет тяжесть течения заболевания коронавирусом
Viktor Chernov, globallookpress.com

Американские ученые проанализировали симптомы и ход болезни 103 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция и определили, что сильнее всего болели те люди, кто терял обоняние.

Исследование ученых из США показало, что потеря обоняния - "аносмия", наиболее вероятна на третий день заражения новым вирусом. Многие люди, подхватившие COVID-19, жалуются также на потерю вкусовых ощущений.

Потеря способности чувствовать запахи также определяла тяжесть течения заболевания, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".
Исследователи со ссылкой на пациентов рассказали, что если аносмия протекает тяжело, то у них была тяжелая одышка, более сильные лихорадка и кашель.

По данным ученых, чаще теряли способность чувствовать запахи более молодые пациенты и женщины.
Ранее насморк не называли симптомом заражения COVID-19. В новом исследовании говорится, что более, чем у трети пациентов был выявлен насморк.

 

ИЧ

Здоровье

Ученые назвали ранний симптом, который определяет тяжесть течения заболевания коронавирусом

Ученые назвали ранний симптом, который определяет тяжесть течения заболевания коронавирусом

Американские ученые проанализировали симптомы и ход болезни 103 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция и определили, что сильнее всего болели те люди, кто терял обоняние.

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