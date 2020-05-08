Ученые назвали ранний симптом, который определяет тяжесть течения заболевания коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 мая 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

Viktor Chernov, globallookpress.com

Американские ученые проанализировали симптомы и ход болезни 103 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция и определили, что сильнее всего болели те люди, кто терял обоняние.

Исследование ученых из США показало, что потеря обоняния - "аносмия", наиболее вероятна на третий день заражения новым вирусом. Многие люди, подхватившие COVID-19, жалуются также на потерю вкусовых ощущений.

Потеря способности чувствовать запахи также определяла тяжесть течения заболевания, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Исследователи со ссылкой на пациентов рассказали, что если аносмия протекает тяжело, то у них была тяжелая одышка, более сильные лихорадка и кашель.

По данным ученых, чаще теряли способность чувствовать запахи более молодые пациенты и женщины.

Ранее насморк не называли симптомом заражения COVID-19. В новом исследовании говорится, что более, чем у трети пациентов был выявлен насморк.