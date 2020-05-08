Диетолог объяснила, почему бег по лестнице для поддержания формы на самоизоляции – не лучшая идея

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8 мая 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]

лестница, ноги, pixabay.com

Фитнес-тренер, диетолог-нутрициолог Арина Скоромная объяснила, почему предложение ученых из Университета МакМастера в Канаде бегать по лестнице для поддержания формы в период самоизоляции не является слишком удачным.

Скоромная отметила, что данное упражнение дает тренировку сердечно-сосудистой системы, однако рассчитывать на сжигание жира за 10 минут пробежки трижды в неделю – как советуют канадские специалисты – не стоит.

Диетолог также подчеркнула, что лестничные клетки в подъездах зачастую не проветриваются, а для успешной тренировки необходимо достаточное количество кислорода, передает Радио Sputnik. Кроме того, бегать по ступенькам нельзя людям, у которых есть проблемы с коленями и позвоночником.

Арина Скоромная заметила, что для поддержания тела в хорошей форме, а здоровья на высоком уровне следует правильно питаться. Более того, "универсальными тренировками" можно считать занятия с детьми и уборку дома.