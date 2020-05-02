Тренер назвал три предмета, которые помогут сохранить фигуру при самоизоляции

Аргументы Недели → Спорт 13+

2 мая 2020, 08:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Тренер Павел Кондрашев объяснил, какое спортивное оборудование надо иметь дома, чтобы сохранить фигуру во время самоизоляции. По словам эксперта, минимальный набор может временно заменить занятия в зале.

Кондрашев рекомендовал обзавестись гантелями, фитнес-резинкой и ковриком для занятий. «Такой набор может заменить на первое время тренировки в зале. Делая круговую тренировку и сочетая упражнения на разные группы мышц, можно прокачать своё тело не хуже, чем в спортзале», - считает он.

Специалист отметил, что если необходимого оборудования дома нет, то это не повод отказываться от спорта – заниматься можно и с собственным весом.