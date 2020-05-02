Все новости >>

Аргументы Недели Спорт 13+

Тренер назвал три предмета, которые помогут сохранить фигуру при самоизоляции

, 08:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Тренер назвал три предмета, которые помогут сохранить фигуру при самоизоляции
Фото: pixabay.com

Тренер Павел Кондрашев объяснил, какое спортивное оборудование надо иметь дома, чтобы сохранить фигуру во время самоизоляции. По словам эксперта, минимальный набор может временно заменить занятия в зале.

Кондрашев рекомендовал обзавестись гантелями, фитнес-резинкой и ковриком для занятий. «Такой набор может заменить на первое время тренировки в зале. Делая круговую тренировку и сочетая упражнения на разные группы мышц, можно прокачать своё тело не хуже, чем в спортзале», - считает он.

Специалист отметил, что если необходимого оборудования дома нет, то это не повод отказываться от спорта – заниматься можно и с собственным весом.

АБ

Здоровье

Учёные показали снимки пяти типов кожных проявлений коронавируса

Учёные показали снимки пяти типов кожных проявлений коронавируса

Группа испанских ученых из академии дерматологии назвала пять типов кожных высыпаний при коронавирусе нового типа. Эксперты считают, что пятнисто-папулезная сыпь в виде небольших красных папул один из самых распространённых симптомов болезни.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью