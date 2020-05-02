Тренер назвал три предмета, которые помогут сохранить фигуру при самоизоляции

Тренер Павел Кондрашев объяснил, какое спортивное оборудование надо иметь дома, чтобы сохранить фигуру во время самоизоляции. По словам эксперта, минимальный набор может временно заменить занятия в зале.
Кондрашев рекомендовал обзавестись гантелями, фитнес-резинкой и ковриком для занятий. «Такой набор может заменить на первое время тренировки в зале. Делая круговую тренировку и сочетая упражнения на разные группы мышц, можно прокачать своё тело не хуже, чем в спортзале», - считает он.
Специалист отметил, что если необходимого оборудования дома нет, то это не повод отказываться от спорта – заниматься можно и с собственным весом.